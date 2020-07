A Sanepar divulgou a tabela do rodízio de abastecimento para Curitiba e Região Metropolitana até 19 de julho. As paradas no fornecimento ocorrem sempre às 16 horas do dia estabelecido e os registros são reabertos às 16 horas do dia seguinte, sendo que a normalização pode ocorrer até 12 horas depois, ou seja, às 4h da madrugada.

A companhia alerta a população para a necessidade de priorizar o uso da água para atividades essenciais, como higiene e alimentação.

Confira a tabela.

Texto: Agência de Notícias do Paraná