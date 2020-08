Sanepar divulga tabela de rodízio em Araucária e região até 7 de agosto

Foto: Marco Charneski

A Sanepar divulgou nesta terça-feira, 4 de agosto, a tabela de rodízio de abastecimento para Curitiba e Região Metropolitana até o dia 07 de agosto. O agravamento da estiagem e as chuvas abaixo da média têm levado a Sanepar a manter o rodízio no sistema de abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba.

A Sanepar alerta para que a água seja utilizada com prioridade para alimentação e higiene pessoal. Atividades como limpeza de calçadas, quintais, rega de jardins e lavagem de carros devem ser adiadas.

Em Araucária o desligamento está previsto para acontecer nesta quinta-feira, 6, a partir das 16h nos bairros: Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinio, Cachoeira, Centro, Iguaçu, Campo Redondo, Palmital e Botiatuva. A normalização do abastecimento acontecerá no sábado, 8, por volta das 4h da manhã.

Segundo a Sanepar, atualmente as barragens do Sistema de Abastecimento Integrado da RMC estão com os seguinte níveis:

Iraí: 11,72%

Passaúna: 34,17%

Piraquara I: 17,21%

Barragem Piraquara II: 93,06%

Média: 31,09%

Confira a tabela de rodízio AQUI.

Texto: Agência de Notícias do Paraná