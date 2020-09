Sanepar divulga tabelas de rodízio até 1º de outubro

Foto: Marco Charneski

A Sanepar divulga as tabelas do rodízio de abastecimento de água até 1º de outubro em Curitiba e na Região Metropolitana. Os níveis de reservação da barragem estão abaixo dos 31% nesta sexta-feira, 18 de setembro. São 28 dias sem chuvas significativas na região metropolitana de Curitiba. O alerta da Sanepar é para o uso racional da água.

Em Araucária, além do rodízio que já está em andamento, outras regiões que passarão pelo desligamento previsto para começar no sábado, 19 de setembro, às 16h, são: Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá,

Tindiquera, Costeira, Cachoeira, S.Miguel, Olaria, J.Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, J.Atenas, Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro,

Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinio, Cachoeira, Centro, Iguaçu, Campo Redondo, Palmital, Botiatuva. A normalização do abastecimento acontecerá na segunda-feira, 21, por volta das 4h da manhã.

Novos desligamentos no município estão marcados para os dias 22, 25,28, 29 e 1° de outubro. Confira as tabelas.

Texto: Agência de Notícias do Paraná