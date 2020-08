Sanepar executa obras nas estações de tratamento e esgoto da cidade

Como parte do projeto de ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Araucária, que prevê investimentos da ordem de R$ 24.940.788,88 e conclusão para junho de 2022, a Sanepar está executando uma obra de implantação do pós-tratamento de 200 l/s (litros por segundo) na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Cachoeira. Nesta etapa, que deverá ser concluída em 2021, a companhia está investindo R$ 4.939.000,00, com recursos provenientes de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Outra obra que a Sanepar realiza no município acontece na Estação de Tratamento de Água – ETA Industrial, no jardim iguaçu, de frente para a rua Paulo Alves Pinto, onde também existe uma estação de tratamento de esgoto. A companhia está implantando uma cortina quebra-vento, mais conhecida como cortina verde, que é o plantio de árvores. Segundo a empresa, a previsão de conclusão é para este ano. O projeto de cortina verde teve início na Sanepar em 2007, com plantios-piloto em algumas estações da Região Metropolitana de Curitiba. Com espécies arbóreas e arbustivas adaptadas à região e ao solo local, plantadas em linhas paralelas, a cortina verde forma uma barreira de isolamento no entorno das ETEs. O principal benefício é a minimização dos odores à população vizinha por meio da verticalização dos ventos.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1224 – 06/08/2020