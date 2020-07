Santa Massa Pizzaria chegou, com suas deliciosas pizzas artesanais

Trigo, água, fermento e uma dose extra de amor e carinho. Esta é a receita da pizza da Santa Massa Pizzaria, que inaugurou em Araucária na última quinta-feira, 24 de julho, trazendo mais uma opção para o setor de gastronomia da cidade. A pizzaria chegou arrasando, com muitas promoções de inauguração, e trazendo aquele toque artesanal nas suas massas, preparadas com ingredientes selecionados e receitas exclusivas do chef.

São tantos sabores, que fica difícil descrever. Imagine um cardápio com mais de 100 opções, entre pizzas salgadas e doces e calzones. É muito recheio delicioso para escolher. E isso é só o começo, porque o proprietário Soel Luiz Venci Filho já adiantou que novos sabores ainda vão incrementar essa lista. “Temos um cuidado todo especial no preparo das nossas pizzas, usamos produtos sempre frescos, porque nossa preocupação é levar qualidade aos nossos clientes. Estamos sempre pensando em novos sabores, para que as pessoas tenham mais opções”, destacou o empresário, que se considera um apaixonado por gastronomia e está no ramo de pizzarias há mais de cinco anos.

Para a inauguração, a Santa Massa também lançou uma promoção especial, que ainda está valendo. Ao pedir uma pizza grande ou gigante, a pessoa ganha uma pizza brotinho doce, com três opções de sabores: chocolate preto, chocolate branco e dois amores. A pizzaria está atendendo no sistema delivery e retirada no balcão, porém, em breve contará com o sistema de buffet All-inclusive, um conceito trazido dos Estados Unidos e aperfeiçoado para os brasileiros, onde o próprio cliente se serve de pizzas salgadas e doces.

A escolha

E você deve estar aí se perguntando o que fez o empresário Soel Luiz Venci Filho optar em abrir uma pizzaria em Araucária. Ele conta que acompanha o constante crescimento da cidade, e como empreendedor, se sentiu atraído em investir aqui. “Araucária é um município em expansão e não dá pra negar que a população daqui gosta de uma boa pizza. Essa receita, então, tem tudo para dar certo”, comenta.

Serviço

A Santa Massa Pizzaria fica na avenida Archelau de Almeida Torres, 1236, no jardim Iguaçu. O horário de atendimento é das 18h às 23h30. Faça seu pedido pelo número o (41) 3150-1559, para o delivery ou retirada no balcão. Os pedidos também podem ser feitos pelo IFood.

Acompanhe as novidades da pizzaria no site www.santamassapizzaria.com.br, Instagram santamassa.pizzaria ou pelo https://m.facebook.com/santamassapizzaria.araucaria

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1223 – 30/07/2020