Saúde adota condutas preventivas no atendimento aos pacientes

A pandemia do coronavírus está exigindo esforço redobrado da Secretaria Municipal de Saúde e impondo a necessidade urgente na adoção de medidas para a contenção da doença. O secretário municipal da pasta, Carlos Alberto Andrade, apontou algumas ações, que já começaram a valer em Araucária. Profissionais e pacientes de risco (acima de 60 anos, gestantes, lactantes, hipertensos, diabéticos, pessoas com problemas respiratórios crônicos) foram detectados e orientados a redobrar cuidados. Serviços eletivos com consultas e exames que não são emergenciais foram suspensos e as pessoas que dependem de medicação controlada terão suas receitas estendidas para um prazo maior.

A Saúde estuda ainda a possibilidade de fazer entrega domiciliar de medicamentos, com um profissional acompanhando para orientar o paciente e ainda realizar teleconsultas para os casos menos graves, evitando que as pessoas tenham que ir pessoalmente às unidades básicas nesse momento em que se recomenda o afastamento social. Entre as medidas estão ainda os atendimentos domiciliares para casos mais urgentes.

“Estamos prevendo a reorganização de uma unidade de saúde especial para atender exclusivamente os pacientes infectados e a estruturação de alguns prédios para organizar leitos e receber pacientes caso haja necessidade. Vamos concentrar todos os nossos esforços para os casos de coronavírus. Também fizemos um chamamento de mais 167 profissionais para reforçar a equipe da Saúde, disponibilizamos uma central de atendimento onde a população pode tirar todas as suas dúvidas e faremos plantão permanente. Estamos nos desdobrando e nesse trabalho agradeço minha equipe, que vem se esforçando muito e se privando de muitas coisas para atender a população da melhor forma possível”, disse o secretário.

Texto: Maurenn Bernardo