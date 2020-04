Saúde alerta que transmissão de sarampo ainda continua

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou um novo Informe Epidemiológico do Sarampo nesta quinta-feira, 23 de abril, com 1.017 casos confirmados da doença desde agosto de 2019, quando o sarampo reapareceu após mais de 20 anos sem registro no estado.

Neste informe aparecem 15 casos confirmados a mais que o da semana anterior. Destes, apenas um é novo, do município de Curitiba. Os demais 14 foram resultados positivos de amostras que estavam em análise na Fiocruz.

Os municípios que tiveram aumento no número de confirmados são Paranaguá (1), Colombo (3), Curitiba (9), Pinhais (1) e União da vitória (1).

MUNICÍPÍOS

No Paraná 46 municípios têm registro de casos confirmados de sarampo. A maior parte dos casos estão localizados em Curitiba e na Região Metropolitana. São 922 na 2ª Regional de Saúde, sendo 611 somente na Capital.

VACINAÇÃO

As pessoas entre seis meses de vida e 59 anos devem ser vacinadas. Crianças que têm entre seis meses e 11 meses e 29 dias recebem a dose zero. A população com idade entre um a 29 anos deve receber duas doses da vacina tríplice viral e de 30 a 59 anos, uma dose.

Mais informações sobre o calendário de vacinação podem ser acessadas pelo link:

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: Marcelo Camargo- Agência Brasil