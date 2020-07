Saúde confirma 44.870 casos de coronavírus e 1.129 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira, 14 de julho, 1.775 novas confirmações de Covid-19 e mais 57 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 44.870 casos e 1.129 mortos em decorrência da doença.

INTERNADOS

Há 887 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados nesta terça. Destes, 731 estão em leitos SUS (264 em UTI e 467 em leitos clínicos/enfermaria) e 156 em leitos da rede particular (57 em UTI e 99 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.057 pacientes internados, 529 em leitos UTI e 528 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 57 pacientes. Todos estavam internados. São 25 mulheres e 32 homens, com idades que variam de 40 a 99 anos.

Os óbitos ocorreram entre 17 de junho a 14 de julho. Os pacientes residiam em Curitiba (23), Cascavel (5), Piraquara (3), Goioerê (2), Londrina (2), Paranaguá (2). Houve ainda uma morte em cada um dos seguintes municípios: Arapongas, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Cambé, Cerro Azul, Colombo, Itambé, Mallet, Marilena, Marmeleiro, Matinhos, Ponta do Paraná, Rio Branco do Sul, Santa Helena, São João do Ivaí, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Terra Boa, Tibagi e Toledo.

MUNICÍPIOS

Há 382 cidades paranaenses com ao menos um caso confirmado de Covid-19. Em 193 municípios há óbitos causados doença.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da secretaria estadual registra 493 casos de pessoas que não moram no Estado. Destas, 17 morreram.

AJUSTES:

Alteração de município: Dois casos confirmados na data em 2 de julho em Primeiro de Maio foram transferidos para Telêmaco Borba e Curitiba. Um caso confirmado na data de 3 de julho em Colombo foi transferido para Curitiba. Um caso confirmado em 4 de julho em Curitiba foi transferido para Piraquara.

Texto: Agência de Notícias do Paraná