Saúde confirma mortes por coronavírus em todas as regionais

A Secretaria de Estado da Saúde confirma 287 novos casos de Covid-19 e mais e dez óbitos, de acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira, 9 de junho. No Paraná, 7.314 pessoas foram infectadas e 253 morreram por causa do novo coronavírus. Há ao menos um caso em 285 municípios paranaenses e mortes registradas nas 22 Regionais de Saúde.

INTERNADOS

Há 317 pacientes com o diagnóstico confirmado de Covid-19 internados nesta terça-feira, 9. Ocupam leitos do SUS 236 pessoas, 85 delas em UTI e 151 em leitos clínicos/enfermaria. Outras 81 estão em leitos da rede privada (33 em UTI e 48 em leitos clínicos/enfermaria).

ÓBITOS

A secretaria estadual divulga a morte de mais dez pacientes. Todos estavam internados. São seis homens e quatro mulheres que morreram entre 9 de maio e 8 de junho, com idades entre 60 e 87 anos.

Os pacientes que morreram em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus são:

09 de maio: homem, 72, residia em Guarapuava;

02 de maio: homem, 76, residia em Curitiba;

04 de junho: mulher, 84, residia em Campo Magro; homem, 87, residia em Curitiba; mulher, 71, residia em Carambeí;

06 de junho: homem, 60, morava em Cantagalo;

07 de junho: dois homens, um de 72 que morava em Fazenda Rio Grande e outro de 75 que residia em Curitiba;

08 de junho: duas mulheres, uma residia em Cascavel, de 61 anos; outra, de 78 anos, morava em Curitiba.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento registra 96 casos de Covid-19 de pessoas atendidas no Paraná, mas que não moram no Estado. Sete pessoas foram a óbito.

MUNICÍPIOS

No Paraná, 285 cidades têm ao menos um caso confirmado de Covid-19 e 88 municípios registram mortes em decorrência da doença.

Novas confirmações:

62 casos confirmados – Cascavel e Londrina

35 casos confirmados – Curitiba

14 casos confirmados – Maringá

13 casos confirmados – Morretes

7 casos confirmados – Toledo

6 casos confirmados – Cambé; Cornélio Procópio; Santa Helena

4 casos confirmados – Apucarana; Campo Largo; Campo Mourão; Clevelândia; São José dos Pinhais

3 casos confirmados – Fazenda Rio Grande; Rolândia

2 casos confirmados – Assis Chateaubriand; Centenário do Sul; Colombo; Florestópolis; Ibiporã; Jaguariaíva; Matinhos; Paranaguá; Pinhais; Ponta Grossa; Santa Terezinha de Itaipu; Telêmaco Borba; Tupãssi

1 caso confirmado – Arapongas; Cafelândia; Cambará; Campo Magro; Chopinzinho; Colorado; Coronel Domingos Soares; Foz do Iguaçu; Guarapuava; Itaguajé; Jacarezinho; Medianeira; Nova Esperança; Palmas; Paranavaí; Pato Bragado; Peabiru; Piraí do Sul; Quedas do Iguaçu; Realeza ; Santo Inácio; São Tomé; Terra Roxa; Umuarama.

AJUSTES:

– Três casos confirmados em 25 de maio em Céu Azul foram transferidos para Alta Floresta (MT).

– Um caso confirmado na data de 24 de abril em Santo Antônio do Caiuá foi excluído por duplicidade de notificação.

Confira o informe completo.

Texto: Agência de Notícias do Paraná