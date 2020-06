Saúde divulga 841 casos e 30 óbitos por Covid-19 em um único dia

O Paraná chegou nesta terça-feira, 16 de junho, a 841 novos diagnósticos positivos de infectados pelo novo coronavírus e 30 óbitos decorrentes de complicações da doença. São os maiores registros desde o primeiro informe com casos confirmados (12 de março), há 97 dias. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde indica um total de 10.557 pessoas infectadas no Paraná e 364 óbitos.

As 30 mortes ocorreram em 12 municípios entre 30 de maio e 16 de junho: Andirá, Cascavel, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Curitiba, Guarapuava, Leópolis, Londrina, Pontal do Paraná, Rancho Alegre, Santa Mariana e Sertaneja. Eram 11 mulheres e 19 homens entre 56 e 90 anos.

O maior registro é de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, com nove óbitos, mas decorrente de atraso de envio de informações para o sistema da Secretaria de Estado da Saúde por parte da 18ª Regional de Saúde. As mortes no município foram registradas entre 30 de maio e 15 de junho.

As regiões do Estado mais afetadas pelo coronavírus, até o momento, também registraram números expressivos de óbitos. Curitiba e Londrina tiveram 4 novos casos cada e Cascavel 3. As três regionais são as que registram os maiores números de casos e de óbitos no Paraná. Em Curitiba os óbitos ocorreram entre os dias 12 e 13 de junho, em Londrina entre 14 e 16 de junho e Cascavel de 13 a 15 de junho.

RECORDES ANTERIORES

Os recordes anteriores de casos e óbitos num mesmo dia ocorreram na semana passada. No dia 10 de junho foram 22 óbitos e no dia 11 de junho 627 casos. No dia 13 de junho foram 533 casos e 18 óbitos, os segundos registros mais altos até então.

MUNICÍPIOS

Segundo o boletim, 308 cidades paranaenses (77%) têm ao menos um caso confirmado de Covid-19. Alto Piquiri, Altônia, Inajá, Lidianópolis e São Sebastião da Amoreira registraram os primeiros casos nesta terça-feira. Em 111 municípios (27,8%) há óbitos pela doença.

INTERNADOS

São 368 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados: 262 estão em leitos SUS (113 em UTI e 149 em leitos clínicos/enfermaria) e 106 em leitos da rede particular (39 em UTI e 67 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 885 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

LEITOS

Apesar desse cenário, o Paraná ainda mantém taxa controlada de ocupação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para adultos, atualmente de 58%, e de enfermarias, também para adultos, de 35%.

Em relação a UTIs e enfermarias, os maiores índices de ocupação estão na macrorregião Leste, que vai do Centro-Sul ao Litoral, passando por Curitiba e Região Metropolitana, com taxas de 74% e 41%, respectivamente. A taxa de ocupação de UTIs pediátricas é de 22% e de enfermarias pediátricas de 21%.

RAIO-X

Segundo o boletim epidemiológico, a população economicamente ativa continua sendo a mais impactada pelos casos no Paraná. São 7.552 entre os 10.557 casos (71%) entre pessoas com 20 a 59 anos. Um dado preocupante é a quantidade de crianças e adolescentes que contraíram a doença no Estado. Foram 652 entre zero e 19 anos, correspondente a 6,1%.

TESTES

Os casos têm escalado com mais intensidade nas últimas semanas no Estado em razão do aumento na quantidade de testes. Houve crescimento de 28% no número de casos e de 34% no número de óbitos na comparação das últimas semanas epidemiológicas.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento diário da Secretaria da Saúde já registra 133 casos de residentes de fora, sendo dez nas últimas 24 horas. Oito pessoas morreram.

AJUSTES

Um caso confirmado em 01 de junho em Cornélio Procópio foi transferido para Santa Mariana. Um caso confirmado no dia 10 de junho em Araucária foi transferido para Curitiba. Um caso confirmado no dia 11, em Rio Branco do Sul, foi transferido para Piraquara.

Uma confirmação feita 12 de junho, em Curitiba, foi transferido para Colombo; outro confirmado dia 09, em Ponta Grossa foi transferido para Curitiba. Um caso confirmado na data de 02 de junho, em Campo, Largo foi transferido para Ponta Grossa.

Texto: Agência de Notícias do Paraná