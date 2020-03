Saúde diz que municípios devem manter rotina de vacinação

A Secretaria da Saúde do Paraná divulgou nesta segunda-feira, 30 de março, um memorando esclarecendo que os municípios devem manter a rotina de vacinação contra o sarampo e a febre amarela, desde que sejam seguidas as recomendações do Ministério da Saúde de se evitar aglomerações nos locais.

O documento foi enviado às 22 Regionais de Saúde. “Os vírus do sarampo e da febre amarela estão em circulação no Estado, por isso a orientação da Secretaria da Saúde é para que a vacinação contra estas doenças seja mantida”, explicou o secretário da Saúde, Beto Preto.

“Estamos neste momento reforçando a campanha indiscriminada do sarampo para pessoas de 20 a 49 anos e este esquema seguirá até 22 de maio. Porém os municípios precisam estar organizados para o atendimento individual dos usuários, evitando filas, e que promovam ações de vacinação extramuros, ou seja, fora das salas de vacinas e com apoio de instituições, empresas e entidades parceiras”, complementou Beto Preto.

AGLOMERAÇÕES

A Secretaria da Saúde divulgou o esclarecimento após o Ofício Circular do Ministério da Saúde, que indicou o adiamento da vacinação de rotina no âmbito do SUS durante a primeira fase da vacinação de Influenza. Em função da grande procura pelas doses da vacina contra a gripe, muitas aglomerações foram registradas.

O Estado já havia orientado os municípios para o planejamento de ações e estratégias extramuros, que as doses sejam aplicadas em casa para pessoas acima de 70 anos, e também o sistema de vacinação dentro de carros.

Para as demais vacinas de rotina, a Secretaria da Saúde orienta para que a imunização seja oportunizada desde que haja busca ou demanda espontânea. Caso sejam registradas filas, a recomendação é de que seja respeitado o mínimo de dois metros de distância entre os usuários.

A Secretaria orienta, ainda, para que as pessoas busquem a unidade na faixa etária que realmente tenha a necessidade e indicação para vacinação.

