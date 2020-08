Saúde informa 93.139 infecções e 2.370 óbitos no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde informa que o Gerenciador de Ambiente Laboratorial ainda está instável e, por isso, os números do informe epidemiológico do novo coronavírus estão atrasados. Nesta segunda-feira, 10 de agosto, as áreas técnicas trabalharam de forma a compilar e limpar os bancos de dados para conferir e liberar dados e números precisos de casos confirmados e óbitos pela Covid-19.

Dessa forma, os casos confirmados e óbitos por data de diagnóstico e de divulgação serão, excepcionalmente, os mesmos em quantidade. No sábado (8) foram confirmados 2.340 diagnósticos positivos e 49 óbitos. No domingo (9) foram confirmados 1.547 diagnósticos positivos e 26 óbitos. Nesta segunda-feira (10) foram 1.338 diagnósticos positivos e 53 mortos.

O monitoramento da Secretaria da Saúde acumula 93.139 diagnósticos positivos e 2.370 mortes em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS

Há 976 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados nesta segunda-feira. Destes, 746 estão em leitos SUS (366 em UTI e 380 em enfermaria) e 230 em leitos da rede particular (99 em UTI e 131 em enfermaria).

Há outros 1.175 pacientes internados, 525 em leitos UTI e 650 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

Os arquivos em formato PDF e CSV serão liberados com datas de sábado, domingo e segunda-feira (10) e publicados assim que forem finalizados.

Texto: Agência de Notícias do paraná