Saúde leva vacina contra a gripe e medicamento de uso contínuo em casa

A Campanha Nacional de Vacinação contra o H1N1 tem início nesta segunda-feira, 23 de março, e os idosos de Araucária deverão receber a vacina contra gripe em casa. A medida faz parte das ações de enfrentamento e contenção ao novo Coronavírus (Covid-19). Remédios de uso contínuo também podem ser entregues pela equipe da unidade básica de saúde na casa do idoso.

Vale lembrar que nesta primeira fase da campanha somente idosos e trabalhadores da área de saúde, que atuam na linha de frente do atendimento à população, receberão a vacina. A partir do dia 16 de abril outros grupos serão imunizados. A antecipação tem dois objetivos: facilitar e acelerar o diagnóstico para coronavírus e evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado. A vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus, mas, sim, contra outros tipos de influenza.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que todas as unidades básicas de saúde UBS estão abertas. Mas os procedimentos médicos que são agendados (serviços eletivos) estão suspensos em função da prevenção ao novo Coronavírus. Vacinação e retirada de medicamentos continuam normalmente.

MEDICAMENTOS

Para os idosos a recomendação é que, caso o medicamento de uso contínuo esteja próximo do fim, entre em contato (por telefone) com a UBS e diga que é idoso, forneça nome e data de nascimento e as informações sobre os seus remédios que a equipe de saúde está autorizada a entregar na casa quando for fazer a vacina contra a gripe. A medida visa evitar ao máximo que o idoso precise sair de casa neste momento.

Texto: Pma

Foto: Carlos Poly