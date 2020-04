Saúde orienta população a ligar no Disk Corona para sanar dúvidas

Embora a Prefeitura de Araucária tenha disponibilizado o Disk Corona (0800 6425250), uma central de atendimento, onde a população pode tirar todas as suas dúvidas sobre o coronavírus e também sobre os atendimentos da Saúde durante a pandemia, são muitos os usuários que ainda reclamam que estão tendo dificuldades para obter informações. O problema é que muitas pessoas estão ligando diretamente nas Unidades Básicas de Saúde, e não estariam sendo atendidas. A Secretaria Municipal de Saúde explicou que as UBS de referência estão atendendo todas as ligações telefônicas, na medida do possível, pois o número de chamadas é grande, o que justifica o fato de alguns usuários estarem tendo dificuldades para conseguir falar. É nesse sentido, orienta a secretaria, que o Disk Corona, pode ser a opção mais viável nesse momento. “Ainda assim, é preciso ter um pouco de paciência”, observa a secretaria.

Outra dúvida frequente que tem surgido é com relação às vacinas, não apenas a da gripe, mas a da febre amarela e do sarampo. Sobre este assunto, a Saúde informou que as vacinas da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Influenza estão sendo enviadas de forma fracionada pelo Ministério da Saúde a todos os estados e, assim que os repasses ocorrem aos municípios, as vacinas continuam sendo realizadas nas residências de idosos e nas Unidades Básicas de Saúde.

Lembrando que quem procurar o Posto deve manter o distanciamento das demais pessoas, para evitar aglomerações. Segundo o “vacinômetro” do DataSus, até o momento Araucária já vacinou 82,9% do público alvo de idosos no município, vacinando o dobro percentual do público alvo em comparação ao município de Curitiba, por exemplo, que até o momento registra 39,9%.

Nesta primeira etapa, que segue até o dia 15 de abril, os públicos prioritários são idosos e trabalhadores da saúde. Importante ressaltar que a vacina contra Influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos.

A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. O Ministério da Saúde também acaba de incluir nessa etapa os caminhoneiros, motoristas de transportes coletivos e trabalhadores portuários. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um desses grupos, até o dia 22 de maio.

Com relação as vacinas contra a febre amarela e o sarampo continuam sendo aplicadas normalmente nas Unidades. Para estados com circulação ativa do vírus de sarampo e febre amarela, é recomendada a continuidade da vacinação para o sarampo e a febre amarela. É fundamental que estas estratégias ocorram de forma planejada, afim de evitar concentração de pessoas. Em Araucária essa vacinação está sendo intensificada e não adiada.

Consultas e exames

Quanto à consultas e exames, a Saúde disse que por enquanto fica conforme já foi publicado: consultas eletivas e exames foram temporariamente suspensos. Além disso, os exames de raio-x marcados nas Unidades de Saúde não serão realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Vale ressaltar que todo esse quadro poderá sofrer alterações, devido às mudanças constantes no cenário da pandemia do coronavírus.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos