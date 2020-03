Saúde reforça aos municípios que todas as medidas estão mantidas

O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, reforçou na quarta-feira, 25 de março, em videoconferência com diretores das 22 regionais do Estado, a orientação de que todas as medidas adotadas pelo Governo do Estado para o enfrentamento do coronavírus estão mantidas.

A vídeoconferência teve a participação do presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, Carlos Andrade, e de cerca de 140 secretários da saúde.

Beto Preto salientou a importância dos Planos de Contingência Municipais para a pandemia. “Teremos pelo menos mais 120 dias de pico de enfrentamento do coronavírus e os planos municipais de contingenciamento são fundamentais. Além de assegurar a aplicação de medidas preventivas para a população, comprovam a utilização correta de recursos por parte dos gestores”.

Segundo o secretário, os recursos repassados pelo Governo Federal aos Fundos de saúde estadual e municipais, pelas portarias 395 e 480 do Ministério da Saúde, que somam mais de R$ 55 milhões, devem ser direcionados para o enfrentamento da pandemia.

“O Governo do Paraná, confirmando sua atuação municipalista, fará a implantação de novos leitos de UTI em hospitais da rede de atendimento à doença. Já os municípios devem aplicar na aquisição de equipamentos de proteção individual e outros insumos direcionados ao enfrentamento do coronavírus”, disse ele. “O momento é de diálogo e de respeito e vamos seguir a nossa premissa de transparência nas ações”, afirmou o secretário.

O presidente do Cosems, Carlos Andrade, também reforçou a necessidade de os municípios estarem com seus planos de contingência definidos e aprovados. “Entendemos que esta é uma ação que precisa do empenho de todos”, disse.

VACINAÇÃO

Durante a videoconferência, o secretário Beto Preto reforçou, ainda, a importância da Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza. “Nesta quinta-feira deveremos receber novo lote de vacinas do Ministério da Saúde e, assim que estas doses chegarem na nossa base central, serão imediatamente enviadas às Regionais de Saúde para a distribuição aos municípios”, disse ele.

Já foram distribuídas cerca de 800 mil doses. Nesta quinta-feira a previsão é de entregar mais de 300 mil e, até o final da campanha, serão cerca de 3,8 milhões de doses no Paraná.

Sobre a campanha de vacinação contra a gripe, o presidente do Cosems destacou a participação dos municípios, que vacinaram apenas nos dois primeiros dias o equivalente a 30 dias em campanhas anteriores. “Pedimos a compreensão dos municípios no caso da distribuição das doses, pois estamos acompanhando o envio em todo Estado”, disse Carlos Andrade.

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: SESA