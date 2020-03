Secretaria de Estado da Saúde confirma um caso suspeito de coronavírus em Araucária

Diariamente a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) tem divulgado boletins atualizando as situações de casos de coronavírus no Paraná, E, no informe publicado nesta segunda-feira, 16 de março, pela primeira houve a inclusão de uma situação suspeita dentro de Araucária. Ato todo, o levantamento aponta que 38 novos casos estão sob análise e 32 suspeitos foram descartados.

Os casos descartados foram em Curitiba (18), Foz do Iguaçu (1), São José dos Pinhais (1), Ponta Grossa (5), Cascavel (1), Cianorte (1), Maringá (3), Londrina (1) e Santo Antonio do Paraíso (1).

Além de Araucária, a SESA incluiu suspeitas nos municípios de Matinhos, Almirante Tamandaré, Alto Paraná, São João do Caiuá, Cambé, Porecatu, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Palotina e Carambeí, que ainda não haviam registrado casos.

Ao todo, a Secretaria da Saúde já descartou 82 casos e monitora atualmente 85 suspeitos. Os seis casos confirmados na semana passada seguem em isolamento domiciliar, sem alterações no quadro clínico.

INFORMAÇÃO

O Governo do Paraná criou um portal voltado para a população para orientação de cuidados básicos que reduzem os riscos de contaminação e transmissão de doenças respiratórias, como por exemplo, o coronavírus.

O endereço www.coronavirus.pr.gov.br está ativo e pode ser acessado por qualquer dispositivo com internet. “A elaboração e idealização desta plataforma foi um meio que achamos de orientar as pessoas e tirar dúvidas sobre essa doença que é novidade pra todo mundo. Nosso objetivo é que as pessoas repliquem essas informações oficiais, evitando ao máximo o compartilhamento de fake news”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Texto: Redação com AEN