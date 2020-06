Secretário de Hissam testa positivo para COVID

O secretário de Políticas Públicas da Prefeitura de Araucária, Geraldo Carvalho, testou positivo para o novo coronavírus. O exame foi feito nesta segunda-feira, 15 de junho, e o resultado foi confirmado na manhã desta terça-feira (16).

Geraldo foi submetido ao exame após passar mal no final de semana e procurou o Pronto Atendimento COVID na segunda. Com dificuldade para respirar, ele ficou internado, foi submetido a uma tomografia, a qual mostrou comprometimento da capacidade pulmonar.

A esposa de Geraldo, Ana Cristina Carvalho, também teve sintomas semelhantes, ficando internada juntamente com o marido. Submetida ao exame, este também positivou para Covid-19.

Tanto Geraldo como Ana Cristina foram transferidos na manhã de hoje ao Hospital Municipal de Araucária (HMA) e lá aguardaram disponibilização de vagas pela central de leitos do Governo do Estado, a qual foi disponibilizada no meio da tarde desta terça, sendo que ambos foram encaminhados ao Hospital do Rocio, em Campo Largo, uma das unidades referenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) para tratamento do novo coronavírus.

A transferência do secretário de Políticas Públicas e de sua esposa ao Hospital do Rocio aconteceu no início da noite, lá eles ficaram internados, porém – até o momento – não há indicação de que ambos precisem de leitos de unidade de terapia intensiva (UTIs).

Prefeito e secretário de Governo testados

Com a confirmação de que Geraldo está com o novo coronavírus, o setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) adotou uma série de providências no gabinete onde o secretário despacha, bem como colocar em isolamentos as pessoas que tiveram contato com ele.

Isso resultou no isolamento de um conjunto de salas localizados no terceiro andar do prédio central da Prefeitura de Araucária. Além disso, as pessoas que trabalham diretamente com Geraldo foram colocadas em isolamento e passaram a ser monitoradas pela SMSA.

Ainda como parte do protocolo, o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) e o secretário de Governo, Genildo Carvalho, que é irmão de Geraldo, foram submetidos a testagem para o novo coronavírus. A coleta se deu nesta terça-feira e a expectativa é que o resultado saia nessa quarta ou quinta-feira (dias 17 e 18). Tanto Hissam quanto Genildo, porém, não apresentam qualquer sintoma da doença, sendo a testagem necessária em razão dos postos que ocupam na hierarquia administrativa do Município.