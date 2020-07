Secretário de Segurança enaltece trabalho da Guarda Municipal de Araucária

A atuação, empenho e dedicação dos profissionais da Guarda Municipal de Araucária, especialmente neste momento de crise provocada pela pandemia de coronavírus, foram reconhecidos pelo secretário municipal de Segurança Pública, José Roberto Fortes Couceiro. Ele também destacou a relevância do serviço que vem sendo prestado pela corporação no dia a dia, visando garantir a segurança da população. “Agradeço a todos os guardas municipais pelo excelente trabalho realizado durante essa pandemia e pelo comprometimento de todos. “Sabemos que as demandas aumentaram bastante desde março, quando a pandemia começou, e que o trabalho de fiscalização tem sido árduo, mas a Guarda Municipal tem se colocado na linha de frente, com respostas rápidas em todas as chamadas”, disse o secretário.

O balanço de ocorrências registradas somente neste mês de julho pela Central da GM, comprova que os atendimentos vêm aumentando de forma significativa. Conforme levantamento preliminar, neste mês de Julho foram cerca de 15 prisões, 8 veículos recuperados, apreensão de carga roubada e drogas, atendimento a homicídio e tentativa de homicídio, vários crimes ambientais, importunação sexual, dezenas de casos de violência doméstica, além de várias chamadas atendidas com relação a descumprimento de decretos, com aglomeração de pessoas em bares, festas, parques e praças. “A Guarda Municipal também recebeu várias melhorias, entre uniformes, armamentos e munições, veículos novos, modernização do sistema de rádio, cursos de requalificação e servidores de carreira atuando na Corregedoria e Ouvidoria. Tudo isso contribui com a prestação de um serviço de segurança cada vez mais eficaz”, pontuou Fortes.

Publicado na edição 1223 – 30/07/2020