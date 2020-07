Segurança pública expande rede de compartilhamento de dados na RMC

Com sete cidades paranaenses já integradas à rede de compartilhamento de informações, Araucária é o oitavo município a assinar o Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP). Com o acordo firmado na manhã desta quarta-feira (29/07), na sede da pasta, as instituições ficam comprometidas a ceder, entre si, informações como de imagens de câmeras de segurança, da prefeitura, e dos sistemas de gestão e de registro de ocorrências, da SESP.

Já fazem parte da rede cinco municípios da Região Metropolitana de Curitiba: São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul, Pinhais e Campo Largo, e três do interior (Sarandi, Arapongas e Londrina). O objetivo é ampliar ainda mais estes números. “Queremos que outras cidades se integrem a nós, para que tenhamos um trabalho cada vez mais harmonizado e compatível com as necessidades dos paranaenses”, afirmou o secretário da pasta, coronel Rômulo Marinho Soares.

Com o Termo, a Polícia Militar e a Polícia Civil passam a ter acesso às imagens de câmeras do município. “Isto facilita e agiliza o trabalho de investigação e inteligência das nossas forças policiais, o que acarreta em um atendimento ainda mais rápido às demandas da população, principalmente dos que habitam as cidades já envolvidas”, destacou o secretário coronel Marinho.

Da mesma forma, a Guarda Municipal de Araucária será capacitada a registrar e editar ocorrências na plataforma do Boletim de Ocorrências Unificado (BOU), sistema já utilizado pelas polícias Militar e Civil. Os guardas municipais também terão acesso à uma das ferramentas de gestão da SESP – o Business Inteligence (BI), usado para compilação e gerenciamento de dados.

Outras questões abrangidas no termo envolvem o acesso às notificações de violência infantil e contra a mulher e a dados do Programa Nacional Bolsa Família e das áreas de saúde e educação do município, além do fornecimento da base cartográfica da cidade, com pontos de interesse para a Segurança Pública.

“Hoje nós já temos, com a Polícia Militar e Polícia Civil do município, uma parceria muito grande, e essa integração de sistemas vem a contribuir para aumentar ainda mais a efetividade da Guarda Municipal junto aos órgãos do Estado. Vamos ter na íntegra as consultas a sistemas e ter o conhecimento do que as polícias estão fazendo, que hoje se torna desconhecido para nós, assim como eles também vão ter informações das prisões realizadas pela guarda. Vamos ter, assim, um banco de dados muito rico, para poder fazer o nosso trabalho ainda melhor”, afirmou o Secretário da Segurança Pública de Araucária, José Roberto Fortes.

Estiveram presentes o prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini; o diretor da Secretaria da Segurança Pública de Araucária, Antônio Edson Santos Souza; o coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria da Segurança, capitão Cláudio Todisco; a chefe de gabinete da Secretaria, delegada Luciana de Novaes; o assessor militar da Pasta, coronel Erich Wagner Osternack; e o diretor do Departamento de Inteligência do Paraná, delegado Sivanei de Almeida Gomes.

Foto: divulgação