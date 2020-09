Sem chuvas, semana em Araucária será de temperaturas amenas e céu nublado

Após um domingo ensolarado, com temperaturas próximas dos 30°C, o Instituto Simepar prevê uma queda significativa nos termômetros em boa parte do Estado. Em Araucária, a semana promete ser de céu nublado, contudo, as chuvas não voltam a aparecer, ainda que as temperaturas fiquem mais amenas se comparadas as dos dias anteriores.

Com sol encoberto, nesta segunda-feira, 7 de setembro, a máxima alcançará os 26°C ao longo da tarde, sem chances de pancadas. Na terça-feira, 8, as nuvens continuarão presentes, impedindo os termômetros de subirem. A mínima prevista será de 14°C e máxima de 22°C. A quarta-feira, 9, será parecida aos outros dias. A máxima não passará dos 24°C, com pouca possibilidade de chuvas em todo o município.