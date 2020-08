Sem noção dos preços

Ponhei duzenton no bolso e decidiu de uma véis por todas comprar geladera nova, a véia frigidere à querosene só servindo de partelera de lata de banha, proque dando muito trabaio acender querosene, e se for vender non valendo nem uns 20 Real . Foi nas loja Cem Vergonha e quase caindo sentado dos preço sem vergonha mesmo. Tudo pra mais de mil real, vendedora ainda ofereceu caxa de isopor por duzenton pra quebrar galho. Enton passando numa loja lendo a frase “Vem ser Feliz”, entrando falando pra rapaizinho que querendo ficar feliz, querendo uma geladera por duzentos real, rapaizinho falando que neste preço non tendo, mais pra me deixar feliz podendo indicar uma casa da luiz vermelha e ser feliz por lá mesmo por duzentão. Foi enton na outra que dizia “ Bom de Comprar”, preguntando pra mocinha se sendo bom mesmo comprar ali, mocinha dizendo que depende de quanto dinhero que tendo no bolso, iéu mostrando o duzenton e moça enton oferecendo uma panela de presson, Desgracéra Mésmo, iéu achando que panela de presson non saindo por mais de quinze real, foi dizendo que querendo uma geladera e mocinha dizendo que podendo vender por duzentos por méis em 15 pagamento que vai ser bom de comprar. Desgracéra Mésmo. Estas loja moderna tudo iluminada querem cobrar o zoio da cara. Zoiô prum lado, zoiô pro outro, percurou a Disapel e nada, percurô o Móveis Pinhero e nada, foi na Praça percurar o Francheski e nada. Enton teve idéia de ir lá onde comprando geladera a querosene, lá no Chiquinho Kampa, que devendo ter uns estoque antigo e vai que se esquecendo de remarcar preço e encontrando uma de duzenton. Percura de um lado, percura do outro, pregunta pra um, pregunta pra otro, e lá num canto encostada, uma frigideire a querosene novinha em folha, por curosidade iéu preguntando preço: 5 mil Real, iéu preguntado proque ton caro por coisa antiga e rapaiz dizendo que sendo raridade e custando fortuna hoje em dia. Sabe, iéu teve idéia briante, sobrinha Roseli me dizendo um dia que o que ponhar na internet vende que nem água, foi corendo falar com iéla e contando causo, iéla féis umas fotografia e falando que indo apostar numa tal de élechis pelo valor de 2 mil Real. Non dando nem duas hora encostando lá em casa camionete dum tal de antiquário e rapaiz com 2 mil Real me pagando e caregando Frigideire. Com os 2 mil iéu comprando geladera moderna e mais duas panela de presson de troco. Desse jeito enton iéu vai montar casa nova com as coisa véia, se alguém se interessando, iéu vendendo fogon de lenha, televisor telefunke preto branco, radiola sonata, radio nissei AM, lanterna Ray-o-vac, ou troco tudo por apartamento mobiliado no Jardim das Flores.

Publicado na edição 1224 – 06/08/2020