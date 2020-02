Semana chuvosa começa em Araucária. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

Fevereiro começou trazendo muita instabilidade ao município, e neste início de semana, não será diferente. Segundo a previsão do Instituto Simepar, os próximos dias na cidade serão nublados, quentes, com altas possibilidades de chuvas isoladas e rápidas em várias regiões.

Hoje, 3 de fevereiro, os termômetros não ultrapassam os 25°C, as pancadas de chuvas podem surgir a qualquer momento, perdurando até às 18h. Na terça-feira, 4, apesar do céu encoberto e das chuvas, a máxima alcançará os 27 graus. A quarta-feira, 5, permanecerá muito parecida com os dias anteriores, mínima de 19ºC e máxima de 27ºC, com chuvas a qualquer momento.