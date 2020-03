Semana começa cinzenta no município. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

Dias quentes e de chuvas isoladas prometem marcar o fim de março em Araucária. Segundo a previsão do Instituto Simepar, o tempo será mais encoberto e chuvoso, se comparado a semana passada, apresentando uma baixa significativa nas temperaturas.

Nesta segunda-feira, 30, as chances de chuva são de 95%, com máxima de 28°C e muitas nuvens no céu. Durante a terça-feira, 31, os termômetros se aproximarão dos 30°C, e a probabilidade de tempestades de verão são pequenas. Já a quarta-feira, 1° de abril, será encoberta, com mínima de 17°C e máxima de 27°C.