Semana começa com duplo homicídio no Capela Velha

Foto: Marco Charneski/ Jornal O Popular do Paraná

Um duplo homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira, 23 de março, na rua Cedrinho, no bairro Capela Velha. O caso aconteceu na região de ocupação irregular conhecida como Israelense.

Os mortos são dois homens que estavam num veículo Gol, de cor preta. Quando a Polícia Militar chegou ao local, ambos os rapazes já aparentavam estar em óbito, mesmo assim foi acionado o SIATE, que nada pode fazer.

Um dos mortos estava sentado no banco do passageiro do veículo, o outro estava caído ao lado da porta do motorista do carro, muito possivelmente por ter tentado fugir de seus algozes.

Ainda conforme apurado preliminarmente pela PM, os disparos que mataram os homens teriam sido disparados por uma pistola calibre nove milímetros. Populares comentaram com a equipe policial que ouviram cerca de dez tiros, os quais foram disparados por dois homens ocupando uma motocicleta.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Curitiba, sem identificação confirmada. Um deles, porém, tinha 1,65 metros de altura e aproximadamente 68 quilos. Ele trajava moletom bordô, camisa xadrez verde, calça jeans azul com cinto preto, meias brancas e tênis roxo. O outro media 1,82 metros de altura e pesava 83 quilos. Ele usava camiseta verde, tênis azul e calça jeans azul.

As investigações do crime ficam agora por conta da Delegacia de Polícia Civil de Araucária.

Veja o vídeo