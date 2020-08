Semana de altas temperaturas começa em Araucária

Foto: Marco Charneski

O início da semana em Araucária será seca e ensolarada, sem nenhuma mudança drástica no tempo, ficando muito parecida com os dias anteriores. Segundo o Instituto Simepar, não há chances de chuva para o município e uma elevação rápida nas temperaturas pela manhã aquecerá os araucarienses, trazendo a sensação de verão, em pleno inverno.

Nesta segunda-feira, 10 de agosto, o sol dominará o céu da cidade. As temperaturas chegam aos 26°C, sem nenhuma chance de chuva ao longo do dia. Na terça-feira, 11, a mínima de 11°C sobe rapidamente e logo alcança os 27°C durante a tarde, com a umidade relativa do ar próxima dos 26%. Durante a quarta-feira, 12, nuvens poderão encobrir o sol pela maior parte das horas. Os termômetros recuam. Mínima de 13°C e máxima de 25°C, sem probabilidade de pancadas de chuvas.