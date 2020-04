Semana em Araucária será de temperaturas amenas e sol

Os dias ensolarados continuarão marcando presença no município. A previsão do Instituto Simepar é de que as chuvas voltem à Araucária na terça-feira, 14 de abril, mas isso não durará muito, pois no dia seguinte o sol voltará a brilhar, mantendo o tempo seco e quente em todo o Estado.

Nesta segunda-feira, 13, a máxima chegará aos 26°C ao longo da tarde, com céu claro e poucas chances de chuva. Na terça-feira, 14, o dia amanhecerá encoberto por nuvens carregadas, a mínima será de 13°C e máxima de 22°C. As primeiras horas da quarta-feira, 15, serão mais geladas, com mínima de 9°C, mas sem possibilidade de chuvas, ao longo do dia as temperaturas sobem, chegando aos 23°C.

Foto: Marco Charneski