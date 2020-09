Semana nublada e seca se inicia em Araucária

Foto: Marco Charneski

A presença da nebulosidade no município continuará mantendo as temperaturas amenas por mais alguns dias. Segundo a previsão do Instituto Simepar, chuviscos ocasionais podem pegar os araucarienses desprevenidos nesta segunda-feira, 21 de setembro, entretanto, pancadas significativas estão fora de cogitação.

Hoje, a máxima não passará dos 16°C, com a umidade relativa do ar próxima dos 81% e céu encoberto. Na terça-feira, 22, o tempo não mudará. A mínima prevista será de 8°C e máxima de 16°C no município. Não há chance de chuvas ao longo das horas. Já na quarta-feira, 23, os termômetros começam a apresentar alta, chegando aos 19°C durante a tarde, mas ainda com muitas nuvens e sem probabilidade de chuvas.