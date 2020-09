Semana quente começa em Araucária nesta segunda-feira

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

Mesmo com chuvas mais intensas e frequentes, a estação das flores em Araucária será quente. Segundo a previsão do Instituto Simepar, a semana que se iniciou nesta segunda-feira, 28 de setembro, tem tudo para ser abafada, entretanto, tempestades poderão marcar os fins de tarde na cidade, sem baixar os termômetros.

Hoje, as chuvas continuarão presentes até o fim do dia. A máxima chega perto dos 30°C conforme as horas avançam. Na terça-feira, 29, a frente fria que trouxe as nuvens carregadas ao Estado se afastam, mas ainda existirá probabilidade de pancadas isoladas no município. A mínima prevista é de 15°C e máxima de 26°C. Ainda que não haja sol, a quarta-feira, 30, promete ser ainda mais abafada que os dias anteriores em Araucária. Pela manhã, a mínima será de 14°C, com céu nublado, contudo, as temperaturas chegam aos 32°C durante a tarde, sem nenhuma chance de chuva.