Sensei João Carlin Padilha está no “álbum de figurinhas” da CBK

Já imaginou se ver como personagem de um álbum de figurinhas? Isso não te deixaria surpreso? Pois bem, foi exatamente assim que o sensei João Carlin Padilha ficou quando soube que tinha virado “figurinha” do álbum da Confederação Brasileira de Karatê (CBK). “Achei a coisa mais curiosa, nunca imaginava que seria uma figurinha (risos). É uma homenagem bacana, fiquei muito feliz e emocionado”, disse o técnico. O álbum traz em suas páginas, personagens importantes da modalidade em todo o país. Segundo a CBK, Carlin está na sessão das seleções brasileiras, já que foi técnico em diversos eventos internacionais.

“Esta é a primeira vez que a Confederação lança um projeto desses, e o objetivo foi prestar uma homenagem a todos os profissionais e atletas que, de alguma forma, contribuíram com o crescimento e ajudaram a divulgar a modalidade no país”, disse o presidente da CBK, Luiz Carlos Cardoso. Ele lembrou ainda que o álbum de figurinhas será lançado oficialmente no dia 6 de março, durante a 1ª fase do Campeonato Brasileiro 2020, que acontecerá em Natal, no Rio Grande do Norte.

Trajetória

João Carlin, atual secretário de Esportes de Araucária, relembra de maneira divertida como foi o início da sua história no karatê. “Eu tinha 15 anos e era fanático pelos filmes do Bruce Lee (famoso ator de filmes de artes marciais), ficava empolgado, só não dava os gritinhos igual a ele (risos). Então, de tanto ver o Bruce Lee, decidi aprender a lutar”, conta.

Aos 20 anos Carlin já era faixa preta. Hoje ele é faixa preta 5º Dan (grau). Formado em Educação Física, com duas pós-graduações, uma em Treinamento Esportivo e outra Treinamento de Força para Atletas, ele mantém um projeto de karatê na Prefeitura de Araucária há 20 anos. “Sou técnico estadual há 19 anos e já fui técnico da seleção principal brasileira entre os anos de 2012 a 2016. Já formei mais de 30 faixas pretas, entre eles o atleta Anderson, que é cadeirante, e o Vilson, que tem uma perna amputada. Por tudo isso fico feliz em ser homenageado pela CBK”, finalizou.

Serviço

O álbum de figurinhas da CBK custa R$15 e um pacote com 5 figurinhas custa R$2. Para pedidos acima de R$50, o envio é grátis. Informações pelo whatsapp (85) 99185-5927.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020