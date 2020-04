Servente de Araucária é baleado e morre em hospital de Curitiba

O servente Lucas Lima dos Santos, de 22 anos, foi baleado na madrugada desta quinta-feira, 2 de abril, na rua Barigui, bairro Iguaçu, e conduzido ao Hospital Evangélico, em Curitiba, em estado gravíssimo, onde veio a falecer horas depois. A Polícia Militar atendeu o crime, após uma testemunha informar que havia um sujeito caído na via pública, com ferimentos por arma de fogo. A vítima foi atendida ainda no local pelos socorristas do Siate, e pelos médicos do Samu, e levada ainda com vida para o hospital da capital. Segundo os socorristas, Lucas apresentava ferimentos no crânio e no ombro.

Há cerca de três metros do corpo, populares encontraram dois estojos de calibre 380. Também próximo ao corpo havia uma sacola plástica com a certidão de nascimento de Lucas, o que possibilitou à polícia identificá-lo, via consulta no sistema SESP. Tanto os estojos quanto o documento foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Araucária, que passa a investigar o crime.