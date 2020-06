Serviços em Araucária durante o feriado

A Prefeitura de Araucária informou através de uma publicação no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira, 8 de junho, um decreto estabelecendo que sexta-feira na, 12, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais. Com isso, só estarão com atendimento os serviços considerados essenciais, conforme ressalva o decreto nº 34.619. Lembrando que quinta-feira, 11, é feriado municipal de Corpus Christi.

O mesmo decreto lembra que, “em razão da pandemia pelo Coronavírus SARS-COV-2/COVID-19, também são consideradas essenciais e/ou emergenciais todas as atividades realizadas e/ou vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, realizadas por servidores desta pasta, por prestadores de serviços e servidores de outras Secretarias convocados pela SMSA”.

O ponto facultativo possibilitará a manutenção nos servidores da rede de computadores utilizados pela Prefeitura de Araucária, o que acarretará em instabilidade no sistema e poderá afetar alguns serviços diretamente já a partir de quarta-feira à noite. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, os procedimentos para o restabelecimento das conexões que atendem os serviços essenciais como Disk Corona serão priorizados.

GMA e serviços de saúde

Vale lembrar que serviços de urgência e emergência da Saúde como o UPA, o Pronto Atendimento Infantil, bem como o atendimento da Guarda Municipal, pelo 153, funcionam continuamente, inclusive nos pontos facultativos e feriados. Ou seja, na sexta-feira, as unidades básicas de saúde funcionarão normalmente.

Coleta de lixo

No feriado de Corpus Christi, 11, não haverá coleta de lixo comum, irão trabalhar apenas as equipes de reciclável conforme a escala que consta no mapa oficial (CLIQUE AQUI). Na sexta-feira a coleta voltará ao normal.

Triar

Os ônibus coordenados pelo sistema Transporte Integrado de Araucária (TRIAR) funcionarão na sexta-feira, 12, em horários de dias úteis.

Texto: PMA