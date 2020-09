Serviços em Araucária no feriado

O feriado de 7 de setembro, onde se é comemorado a Independência do Brasil, será prolongado em Araucária. Como é de praxe, as repartições públicas do município estarão fechadas aos cidadãos. Só estarão funcionando normalmente os serviços considerados essenciais, como os hospitais, sistemas de urgência e emergência e o transporte.

Os ônibus coordenados pelo Transporte Integrado de Araucária (TRIAR) funcionarão nos horários de domingo, bem como os das linhas estaduais. Na capital, na terça-feira, 8, se é celebrado o dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba. Portanto, os ônibus do sistema COMEC sofrerão alterações em seus horários.