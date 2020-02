Sessões voltam a ser realizadas à noite

A partir do dia 17 de fevereiro as sessões plenárias ordinárias da Câmara de Vereadores voltarão a ser realizadas no período noturno. A decisão foi tomada pela mesa diretora da Casa e contou com o apoio de todos os membros do parlamento municipal.

Desde 1993 a Câmara realizava suas sessões nas noites de segunda-feira. No segundo semestre de 2017, porém, os trabalhos foram transferidos para as manhãs de terça, sob a justificativa de que havia recomendação do Tribunal de Contas para que as sessões acontecessem no horário de expediente do Legislativo, evitando-se assim o pagamento de horas-extras aos servidores efetivos que coordenam a execução das plenárias.

A mudança para o período diurno nunca foi bem recebida pela comunidade araucariense, que entendia ser esta uma forma que os vereadores encontraram de evitar que a população que trabalha no horário comercial (a grande maioria) comparecesse ao plenário em discussões mais polêmicas.

De acordo com a presidente da Câmara, Amanda Nassar (PMN), com a mudança, os trabalhos voltam a acontecer nas segundas-feiras, só que o horário de início da sessão passa para às 18h. “Era um pedido antigo dos cidadãos, pois permite que as pessoas que trabalham durante o dia se façam presentes para acompanhar as votações. Sempre fui sensível a essa demanda e agora conseguimos equalizar as questões administrativas para devolver as sessões para o período noturno”, pontuou.

Pela internet

Além de poder acompanhar os trabalhos pessoalmente, os interessados também podem fazê-lo pela internet. Para isso basta acessar o canal da Câmara no Facebook ou no You Tube.

Texto: Waldiclei Barboza

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020