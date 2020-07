Sete em cada 10 resultados positivos em Araucária são de pessoas entre 20 e 49 anos

Segundo um levantamento da Prefeitura com base em dados da Secretaria Municipal Saúde, em Araucária, dos 681 casos positivos de Covid-19 confirmados em moradores até a última terça-feira, 7 de junho, 70% têm entre 20 e 49 anos. Esse grande grupo pode não ser, de maneira geral, o que mais tem risco de complicações com a doença, mas é o que tem representado o maior número de isolamentos. Pela quantidade, também pode ter forte contribuição para a circulação do vírus na cidade.

Os números mostram que as pessoas de 20 a 29 anos são 17,5% do total de positivos; de 30 a 39 anos são 26,3% e de 40 a 49 anos são 26,4%. Esses grupos estão na faixa de idade etária considerada a mais ativa de trabalho. E isso também pode implicar na exposição a situações que representam risco de infecção pelo Covid-19.

Outro fator de alerta é que esse público também corre o risco de levar o vírus para dentro de suas casas e para pessoas com maior risco de agravamento. A suspensão temporária de atividades não essenciais, determinadas pelo Governo do Estado, para toda a região metropolitana de Curitiba pode contribuir para evitar que mais trabalhadores e consumidores nessa grande faixa etária (20-49 anos) sejam infectados. Evitar aglomerações e a circulação de pessoas pelas ruas (sem real necessidade) são importantes para não ocorrer sobrecarga no sistema de saúde, que já conta com leitos de UTI lotados para internação por Covid-19.

Em 02 de junho, Araucária tornou obrigatória a adoção de medidas sanitárias em empresas de médio e grande porte do município para prevenir e enfrentar situações de Covid-19. O decreto municipal nº 34.608 estabeleceu uma série de cuidados que as empresas devem tomar; incluindo higienização, equipamentos de proteção individual, cuidados no transporte, alojamento e alimentação, e o protocolo para casos trabalhadores com sintomas. CLIQUE AQUI para ler este decreto

Araucária possui o Disk Corona, um atendimento telefônico com profissionais da saúde para esclarecer e orientar sobre assuntos relacionados ao novo Coronavírus. O serviço funciona pelo número 0800-642-5250, das 7h às 19 horas, todos os dias. Com a chegada dos dias mais frios, é comum o aumento dos casos de síndromes respiratórias e, com isso, mais complicações, internações e até mortes. O Covid-19 faz parte desse grupo de síndromes respiratórias. Por isso é importante ter orientações de profissionais para reforçar a prevenção e também para saber o que fazer caso apareçam sintomas. O morador deve buscar orientação, principalmente, quando há a associação entre febre e tosse ou entre febre e dor na garganta. Dificuldade para respirar é outro sinal de alerta.

O Disk Corona é uma importante ferramenta para ao morador de Araucária esclarecer dúvidas antes de procurar por atendimento no Centro Especial de Combate ao Coronavírus de Araucária.

