Simepar cria metodologia para previsão chuva – vazão em reservatórios

Foto: divulgação

O Simepar – Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná está desenvolvedo uma metodologia inovadora para a previsão integrada hidroclimática de chuvas e vazões afluentes aos reservatórios do Sistema Integrado Nacional de Energia Elétrica (SIN), gerenciado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O estudo é realizado juntamente com a Copel Geração e Transmissão (Copel GeT) e a empresa Rhama Consultoria, Pesquisa e Treinamento, especializada em gestão de recursos hídricos. Está registrado no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, o Simepar mantém programas de pesquisa científica, inovação tecnológica e capacitação em ciências ambientais.

“Este projeto reúne o estado da arte nas tecnologias de previsão climática sazonal e de modelagem hidrológica de grandes bacias, agregando competências estabelecidas no país nas áreas de meteorologia e hidrologia para criar um ambiente de suporte à análise prospectiva de situações de superávits e déficits de produção de energia hidráulica em todo o SIN”, afirma o diretor-presidente, engenheiro Eduardo Alvim Leite.

A equipe de pesquisadores avaliará dados hidrometeorológicos coletados de 2000 a 2020 por órgãos de todo o Brasil, entre os quais a Agência Nacional de Águas (ANA), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o próprio Simepar. Também serão analisadas as possibilidades de aplicação dos processos adotados por instituições globais como o European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Centro Europeu para Previsões do Tempo de Médio Alcance) e o National Centers for Environmental Prediction (Centros Nacionais de Previsão Ambiental), vinculado à National Oceanic Atmospheric Administration (Administração Nacional Oceânica Atmosférica).

PREVSIN

A conclusão do projeto está prevista para maio de 2023. Será gerado um protótipo de previsão chuva-vazão diária para o horizonte de nove meses, com abrangência nacional. A interface para usuários será em plataforma web ou aplicativo.

“O PrevSIN integrará diferentes processos e tecnologias, com alta resolução espaço-temporal”, observa o meteorologista e pesquisador em inovação do Simepar, Reinaldo Silveira, que coordena o projeto. A estimativa de chuva será elaborada para as bacias hidrográficas do Brasil a partir de dados de modelos climáticos globais com perturbações das condições iniciais – técnica conhecida como previsão por conjunto.

A previsão de vazão, por sua vez, será baseada no Modelo de Grandes Bacias do Instituto de Pesquisas Hidrológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (MGB).

O estudo também contribuirá para duas teses em curso: “Identificação de fenômenos climáticos nas alterações de vazão natural no Brasil” e “Utilização do modelo MGB na bacia do Rio Iguaçu”.

PLANEJAMENTO HIDROENERGÉTICO

O conhecimento da vazão afluente aos reservatórios é tema estratégico para as concessionárias de energia, tanto para estimar as demandas da sociedade quanto para obter retorno do capital investido nos empreendimentos.

Principal fonte dos recursos energéticos no Brasil, as usinas hidrelétricas são vulneráveis a riscos de cheias e inundações, com impactos humanos e ambientais – problema recorrente devido à crescente urbanização.

Ao fornecer previsões de longo prazo sobre a disponibilidade hídrica em rios e reservatórios influenciada por fatores climáticos, o PrevSIN colocará a Copel GeT na vanguarda do planejamento hidroenergético.

Texto: Agência de Notícias do Paraná