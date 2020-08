Simepar prevê semana de temperaturas amenas em Araucária

Foto: Marco Charneski

Após dias de muita chuva e frio rigoroso, a previsão do Instituto Simepar para esta semana é de sol no município. O centro da massa de ar frio se afastará do Estado, permitindo que o sol volte a aquecer a região, levando embora as nuvens de chuva.

Apesar do frio das primeiras horas do dia, nesta segunda-feira, 24 de agosto, os termômetros chegarão aos 18°C durante a tarde, sem nenhuma chance de chuva na cidade. Na terça-feira, 25, as temperaturas sobem mais. Ensolarado, o dia promete começar com mínima de 9°C, contudo, a máxima se aproximará dos 22°C, novamente sem probabilidade de chuvas. A quarta-feira, 26, não será muito diferente da terça-feira. A mínima prevista será de 6°C durante a manhã, com céu claro desde cedo, e máxima de 22°C.