Sindipetro fará ação na Praça da Bíblia nesta quarta-feira e o preço do gás de cozinha sairá a R$ 40

Os petroleiros estão em greve nacional há quatro dias e vão realizar, nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, uma ação para alertar a população sobre os prejuízos causados pela política de privatização da Petrobras. Em vários estados do Brasil, os sindicatos de petroleiros vão subsidiar o preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg. No Paraná, a ação será em Araucária, a partir das 12h, na Praça da Bíblia, em frente à Câmara dos Vereadores, no bairro Fazenda Velha. Os petroleiros entregarão 300 botijões com voucher de R$ 30 na compra do GLP. Assim, o preço médio do botijão, que atualmente está em R$ 70, fica por R$ 40 (pagamento em dinheiro). É importante lembrar que as pessoas deverão levar o botijão.

O objetivo dos petroleiros é mostrar que é possível vender o gás de cozinha a custo de produção nacional, mantendo o lucro das distribuidoras, revendedoras, da Petrobras e a arrecadação dos impostos dos estados e municípios. Atualmente a população brasileira é punida com a alteração da política de preços da companhia, que passou a acompanhar o preço internacional do barril do petróleo e a variação do dólar, desencadeando aumentos sucessivos, que já chegaram a ser diários, da gasolina, diesel e gás de cozinha, sem haver nenhuma proteção ao consumidor.



Feijão

No mesmo dia, os petroquímicos do Sindiquímica-PR farão a segunda distribuição gratuita de feijão para a população, ato que já aconteceu na semana passada.

Texto: Maurenn Bernardo