Sine Araucária atenderá em novo formato online

Seguindo orientações da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, a Agência do Trabalhador de Araucária passou a atender nesta segunda-feira, 29 de junho, em um novo formato para consulta de vagas de emprego. Agora, o trabalhador deverá acessar o site www.justica.pr.gov.br (gerenciado pelo Estado) e realizar o agendamento do seu horário antes de ir ao Sine.

A medida também vem de encontro com o momento vivido pelo país diante da Pandemia Covid-19, sendo um dos objetivos da novidade evitar aglomeração em locais públicos, como é o caso da unidade do Sine-Araucária.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, outras unidades do Trabalhador de Curitiba e Região Metropolitana já realizam atendimento com horário marcado. Se por ventura o trabalhador não tiver acesso à internet para realizar o agendamento, o Sine atenderá normalmente por ordem de chegada.

Seguro Desemprego

Para dar entrada no Seguro-Desemprego, o atendimento no Sine Araucária está sendo realizando via agendamento e seguirá da mesma maneira. Porém, com o aumento das demissões, a equipe de atendimento do Sine realiza uma triagem para facilitar a vida do trabalhador.

Acessando a Carteira de Trabalho Digital, já é possível em 90% dos casos conseguir a liberação do Seguro-desemprego. E desde a volta ao atendimento no mês de maio, é isso que tem sido feito.

Em alguns casos, quando houver qualquer divergência de informação e não liberação do seguro pela Carteira de Trabalho Digital, o agendamento para dar entrada via sistema do Ministério do Trabalho é realizado para o dia seguinte. Se houver dúvidas ao dar entrada no Seguro Via carteira digital, você pode ligar no telefone 3642-4691/3642 1865 e pedir auxílio dos atendentes.

A Agência do Trabalhador de Araucária fica localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, Sabiá. Horário de atendimento das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30.

Abas de acesso

Como acessar pelo site: basta seguir pelos campos: Áreas de atuação/ trabalho – seguro desemprego ou acesso a vagas de emprego – escolhe unidade Araucária (vagas de emprego será liberado segunda-feira, porém seguro já está liberado).

