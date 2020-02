Situação em estrada da área rural de Lagoa Grande incomoda moradores

Moradores da área rural de Lagoa Grande pedem uma solução da Prefeitura para a situação precária em que se encontra a rua Pedro Stigar. Segundo eles, os buracos são tantos que está difícil transitar pela via. “A buraqueira faz os carros furarem os pneus, estragam outras peças e a gente fica no prejuízo, tendo que gastar com mecânica”, reclamou um morador.

Outro morador disse que a comunidade da Lagoa Grande está abandonada, porque faz tempo que as máquinas da Prefeitura não aparecem por lá. “Ninguém faz nada por nós, está ficando cada vez mais complicado”, comentou.

A Secretaria Municipal de Obras confirmou que realizará patrolamento na via assim que forem finalizados os reparos em outras vias por onde passam os veículos do transporte escolar. O serviço de tapa buracos também será realizado em breve.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1199 – 13/02/2020