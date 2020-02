Situação precária da Escola Leopoldo Jacomel poderá ser resolvida

As péssimas condições do muro que cerca a Escola Municipal Deputado João Leopoldo Jacomel e também da quadra esportiva estão rendendo reclamações por parte de alguns pais. Segundo eles, o muro improvisado com tapumes representa um risco à segurança da comunidade escolar. A quadra também apresenta graves problemas, já que foi destruída pelas chuvas e não recebeu mais manutenção.

“A quadra está indo pelo bueiro, as aulas estão quase começando e mais um ano a escola ficará sem receber melhorias”, disse um dos pais.

A Secretaria Municipal de Educação explicou que no final de 2019, constatou a necessidade de cobertura da quadra da Escola João Leopoldo Jacomel. Desde então, abriu diálogo com a Secretaria de Planejamento e de Obras, para pleitear junto ao Governo Federal o recurso para este fim. Também nesta unidade existe a necessidade de revitalização do muro e dos espaços externos, a qual será feita após a demolição do prédio onde ficava o CMEI Gralha Azul.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1197 – 31/01/2020