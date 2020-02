SMED realiza formação de cozinheiras e merendeiras das unidades educacionais

A Secretaria Municipal de Educação (SMED), através do Departamento de Alimentação Escolar, promoveu uma formação para todas as cozinheiras/merendeiras da rede pública de Araucária. Foram quatro dias de atividades, realizadas no almoxarifado do Departamento de Alimentação Escolar. As profissionais puderam assistir uma aula prática com o chefe de cozinha Guilherme Baran, onde aprenderam a preparar pratos diversificados, que podem ser feitos para as crianças, a partir de produtos oferecidos pela alimentação escolar, bem como o reaproveitamento de ingredientes nas boas práticas na cozinha. As participantes também assistiram uma palestra com a nutricionista Janayne de Moura Silva, que apresentou a importância da alimentação saudável para as crianças e adolescentes, além de passar receitas fáceis e nutritivas, evitando desperdícios.

Pensando na saúde e bem estar das cozinheiras/merendeiras, houve uma palestra com a fisioterapeuta Michelle de Aguiar, que demonstrou alguns exercícios físicos que devem ser realizados na prevenção das doenças relacionadas ao trabalho. A formação contou também com a participação da nutricionista Estela Maria Athanasio, do Departamento de Vigilância Sanitária, que apresentou as boas práticas na manipulação de alimentos. A nutricionista Ana Lígia Kassim, do Departamento de Alimentação Escolar, apresentou as boas práticas na cozinha, de acordo com orientações da vigilância sanitária. Professores de Educação Física da Secretaria de Esporte e Lazer estiveram presentes na formação, eles levaram atividades recreativas e dinâmicas, para animar e descontrair o grupo.

O Departamento de Alimentação Escolar aproveitou para repassar as orientações necessárias para o ano de 2020 e informou sobre as novidades que acontecerão como a informatização do estoque da unidade escolar, sendo que as solicitações de produtos perecíveis, não perecíveis e utensílios serão solicitados via sistema IPM.

“A semana foi de muito aprendizado, interação e até mesmo descontração. As nossas cozinheiras/merendeiras merecem todo o nosso respeito, pois exercem suas funções com muita dedicação e carinho”, destacou Telma Schiminsky de Oliveira, diretora do Departamento de Alimentação Escolar.

A secretária municipal de Educação, Adriana Palmieri, lembrou que o Departamento de Alimentação Escolar tem realizado diariamente um excelente trabalho junto às equipes nas unidades educacionais. “As boas práticas de manipulação dos alimentos, a organização dos espaços, dos utensílios e o cuidado com a saúde do profissional fazem parte de um conjunto de ações organizadas para que o trabalho seja efetivo e eficiente. A nossa obrigação enquanto gestão, por meio do Departamento de Alimentação Escolar é feita com muita responsabilidade e eficiência. Esse tipo de formação possibilita novos conhecimentos e a observação de novas práticas, agregando conhecimento e troca de experiências”, pontuou.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020