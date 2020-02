Smel abre inscrições para atividades esportivas na área rural

Não são apenas os moradores da área urbana de Araucária que são beneficiados com as atividades esportivas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, através do programa Smel em Movimento. Na área rural também acontecem algumas modalidades, é claro que em menor número, devido à falta de locais adequados para a realização das aulas.

Nas segundas e quartas-feiras acontecem as aulas de ginástica no salão da igreja da comunidade de Boa Vista. Nas terças e quintas-feiras tem ginástica também nas localidades do Tietê e do Capinzal, nos respectivos salões das igrejas. Na terças e quintas-feiras as aulas de ginástica e zumba acontecem na Colônia Cristina, no salão da Sociedade São Casemiro. E no Capinzal são oferecidas ainda aulas de karatê, no salão da igreja.

As inscrições acontecem esta semana, nos próprios locais onde acontecem as aulas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1199 – 13/02/2020