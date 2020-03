SMEl ainda tem vagas para atividades esportivas e de aptidão física

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) ainda está com vagas abertas para algumas atividades esportivas e de aptidão física. No Núcleo Esportivo São Francisco de Assis (CSU), as atividades esportivas ofertadas são basquetebol, capoeira, futebol, handebol, jiu jitsu, judô, karatê e voleibol. Já as atividades de aptidão física no CSU são alongamento, ginástica, musculação, treinamento funcional, yoga e zumba. Informações pelo fone 3901-5230.

No Núcleo Esportivo Parque Cachoeira (Nepc), são ofertados basquetebol, capoeira, futsal, ginástica rítmica, handebol, jiu jitsu, judô, karatê e voleibol. E as atividades de aptidão física são alongamento, ginástica, jump, musculação, treinamento funcional, yoga e zumba. Informações pelo fone 3614-1668.

No Núcleo Esportivo Caic, no jardim Califórnia, tem vagas para capoeira, futsal e voleibol, e entre as atividades de aptidão física são oferecidos alongamento e ginástica. Informações pelo fone 3905-6600. No Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), no Capela Velha, são ofertados capoeira, futsal, judô, karatê, voleibol e xadrez. Também são ofertadas atividades de aptidão física como alongamento e ginástica. Informações pelos fones 3614-6521.

No Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica (CTGR) há vagas para ginástica rítmica e xadrez, e ainda yoga como atividade de aptidão física. Informações pelo fone 3901-5179.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicadona edição 1202 – 05/03/2020