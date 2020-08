SMEL busca conscientizar ciclistas sobre não jogar lixo nas estradas

Uma latinha ou uma embalagem plástica no asfalto ou mesmo na estrada de terra podem parecer pouca coisa para quem a jogou, mas para o meio ambiente, traz grandes problemas. Por isso, as boas práticas de educação devem prevalecer entre aqueles que praticam atividades ao ar livre. Sendo assim, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer orienta, principalmente os ciclistas que se reúnem para pedalar nos finais de semana, para que evitem jogar lixo nas estradas. Segundo a SMEL, alguns moradores da área rural já andaram reclamando de tal prática. “Mesmo que seja um simples papel de bala, coloque na sua mochila e jogue no local correto, para evitar problemas. São poucos ciclistas que fazem isso, mas acabam prejudicando a imagem dos demais”, comentou a secretaria.

Outra dica é respeitar a mão, ou seja, o ciclista não deve trafegar na contramão. Além de ser contra o Código Nacional de Trânsito, a atitude aumenta o risco e a gravidade dos acidentes. “Nos finais de semana, quando centenas de ciclistas saem em pedalada, é importante que andem sempre ao lado da pista. A orientação vale para os motoristas também, que devem desviar das bicicletas para evitar acidentes. A recomendação é manter distância lateral de pelo menos 1,5 m da bicicleta”, lembrou a SMEL.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1226 – 20/08/2020