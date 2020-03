SMEL cancela atividades nos seus núcleos esportivos

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer suspendeu desde a terça-feira, 17 de março, todas as atividades realizadas nos seus núcleos esportivos Parque Cachoeira, CSU, CAIC e CEU e ainda no Centro de Ginástica Rítmica. A suspensão é por tempo indeterminado e atende as medidas de contenção ao coronavírus, anunciadas pelo governo do Paraná.

Segundo a SMEL, o retorno às atividades será devidamente comunicado através das mídias sociais e da página oficial da secretaria no facebook.

A fase municipal dos 67º Jogos Escolares do Paraná – JEPs, que estava prevista para começar no dia 23 de março, também foi cancelada pela SMEL. A secretaria vai aguardar as novas orientações dos órgãos da saúde para marcar uma nova data da competição.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1204 – 19/03/2020