Soldados da 2ª Cia da PM salvam vida de mulher que tentava suicídio

Em um ato heroico, dois soldados da 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária evitaram um possível suicídio na madrugada de quarta-feira, 26 de fevereiro, em uma residência localizada na rua Sônia Budziak, bairro Capela Velha. A PM foi acionada pela mãe da jovem, e esta relatava que a filha estava ameaçando atear fogo na casa e tirar a própria vida. Rapidamente uma equipe atendeu ao chamado e, já no local, sem hesitar, arrombou a porta da casa que, além de trancada, estava com um móvel impedindo a entrada. No interior os PMs encontraram a jovem de joelhos, com um cabo de energia enrolado no pescoço.

“Quando chegamos a moça já estava sem respirar, com os lábios e o rosto arroxeados, então rapidamente conseguimos segurar ela para aliviar a pressão do cabo e cortamos o fio de luz. Aplicamos os primeiros socorros, com procedimentos de ventilação, e graças a Deus ela voltou a respirar. Foram momentos de muita tensão. Mais angustiantes ainda porque a mãe da jovem acompanhava tudo, e estava em desespero. Não dá para explicar com palavras a sensação de alívio e alegria que eu e meu parceiro sentimos ao ver que salvamos uma vida. Agimos rápido e isso foi crucial”, disse o soldado Rafael Demochoski.

O parceiro Lucas Veiga se emociona quando lembra os momentos de aflição que viveram naqueles poucos minutos que antecederam o salvamento daquela mulher, que tentava tirar a própria vida. “Graças a Deus conseguimos chegar a tempo, mais alguns segundos e ela poderia ter morrido. Por mais que seja uma situação que a gente nunca deseja que aconteça, temos que estar prontos para isso”, comentou o policial.

Após salvar a vida da jovem, os soldados acionaram o Samu, que a encaminhou para atendimento médico na UPA e posterior acompanhamento assistencial.

Foto: divulgação