Solidariedade e conscientização: Unifacear oferece cursos de extensão por valor simbólico

Passamos por um momento complicado com o coronavírus, onde muitas pessoas estão tendo que ficar em casa para controle da transmissão do vírus. Pensando neste cenário a Unifacear irá oferecer 50 opções de curso de extensão por apenas R$ 10,00. Além de o valor ser simbólico ele ainda será destinado a lares de idosos para compra de álcool gel e outros produtos.



Todos os cursos possuem certificação de 40 horas e serão emitidos certificados digitais automaticamente na conclusão e aprovação do curso.

É possível a compra de 01 curso de extensão por CPF e as inscrições podem ser feitas de 18/03/20 até 28/03/20. Alunos e não alunos da Unifacear podem realizar estes cursos de extensão online e o pagamento deve ser feito por cartão de crédito ou boleto bancário.



Quem quiser aproveitar a oportunidade as inscrições podem ser feitas diretamente no site unifacearonline.com e após selecionar o curso de interesse digite o código CONSCIENTIZACAO no campo “Aplicar desconto”.



Os cursos são online e este é o momento oportuno para estudar em casa, respeitando as determinações e cuidando de você e do próximo.

Texto: assessoria

Foto: Everson Santos