Sonic – O Filme chega às telonas

Agradar os fãs nostálgicos e apresentar novidades a um público novo é um desafio a ser enfrentado no cinema atual. “Sonic – O Filme”, vinha sofrendo com problemas desde a divulgação de seu primeiro trailer, que se tornou meme na internet. Para muitos, sua estreia confirmou o que já se era esperado, um longa genérico e que não agrada quase ninguém.

Dirigido por Jeff Fowler, a aventura em CGI do famoso ouriço azul, vem sendo duramente criticada pelos especialistas, e é claro, pelos fãs. Roteirizado por Pat Casey e Josh Miller, a adaptação é voltada para absolutamente todos os públicos, o que compromete sua qualidade em diversos quesitos. Mesmo com a repaginada no visual, cobrada pelos aficionados, consegue salvar o filme de uma narrativa fraca, comparada com a animação “Smurfs”.

Com alívios cômicos genéricos, a animação, misturada com live-action, não se sustenta, podendo ser facilmente esquecida por grande parte do público. A participação da lenda da comédia, Jim Carrey, consegue dar alguns toques interessantes ao longa, sendo sem dúvida nenhuma, a grande estrela do filme.

Leia a sinopse

Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Veja o trailer