Sorvetes Bapka tem excelentes opções para sua sobremesa

O sorvete, queridinho do verão, também é uma excelente opção de sobremesa para o inverno, por ser prático, delicioso e ter muitas opções disponíveis. Se você é de Araucária e adora um sorvete ou picolé, a pedida são os famosos produtos da Bapka, uma franquia renomada, que está no mercado há mais de 20 anos. E não é preciso ir muito longe para encontrá-los, porque aqui mesmo, bem no centro da cidade, os empreendedores Alisson e Gabriela comandam uma loja da marca, que há mais de um ano tem levado para os araucarienses produtos de qualidade, com um preço acessível para todos. “Realmente, nossos preços são bem atrativos. Temos o carro-chefe da sorveteria, que é o pote de dois litros, que custa apenas R$ 9,90, com uma variedade de 15 sabores. O produto mais caro da loja custa R$ 19,90, que são o açaí e o pote Premium”, afirmam os empreendedores.

Outro destaque da Bapka é a grande variedade de sabores na versão sorvetes de massa, como o de chicletes, menta, prestígio, cítrico, iogurte com amora, torta alemã, e os mais tradicionais como abacaxi, banana, morango, coco, entre outros. A loja ainda oferece combos de 15 picolés de frutas, de sabores diversos, por apenas R$ 9,90, ou 10 picolés de leite, também com diversos sabores, por apenas R$ 9,90. “Também temos açaí, milk shake, coberturas, casquinhas e cascões e a famosa moreninha, em quatro deliciosos sabores. São muitas opções para quem gosta de um sorvete a qualquer hora, não importa a estação do ano, e sempre levando tradição, qualidade e preço baixo para sua família”, sugere Gabriela.

Mudanças necessárias

Nesse tempo de pandemia de coronavírus, a Bapka Centro Araucária também teve que fazer algumas adaptações, mas continua atendendo seus clientes. Seguindo todas as regras impostas pelos decretos municipais e estaduais, a sorveteria atende apenas para retirada no balcão, drive e delivery. O atendimento acontece todos os dias da semana, no horário das 10h às 18h.

Serviço

A Sorvetes Bapka fica na rua Professor Alfredo Parodi, 764, Centro. O telefone para pedidos é o 99507-0979. Acompanhe as novidades da sorveteria no Facebook: Sorveteria Bapka Araucária – Centro e no instagram: @BapkaAraucáriaCentro.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1220 – 09/07/2020