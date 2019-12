Star Wars: A Ascensão Skywalker, Playmobil e Cats chegam às telonas neste fim de semana

O período de férias da criançada começou, e junto dela, grandes estreias nas telonas. Nesta semana, Star Wars: A Ascensão Skywalker, Playmobil e Cats chegam para animar os dias de descanso com muita aventura e histórias fantásticas, agradando diversas faixas etárias e gostos.

Star Wars é uma paixão mundial, portanto, a cada novo capítulo da série, milhões de fãs comparecem aos cinemas para prestigiar a narrativa. Sendo o desfecho para a trilogia iniciada em 1977, o filme segue sendo muito bem avaliado pela crítica e controverso entre os mais aficionados pela saga.

Dirigido por J.J. Abrams, “Ascensão Skywalker”, é, segundo especialistas, uma obra de arte nos quesitos técnicos, tornado-se quase impossível detectar os efeitos em CGI. Nas atuações, nenhum dos protagonistas deixa a desejar, dando cada um a seu modo, um show de interpretação. O roteiro, parte fundamental do longa, é bem lapidado e reserva surpresas até para os fãs de longa data. Abrams realiza de forma épica o fechamento da série, mostrando que apesar das críticas, consegue manter acesso o espírito Jedi, intercalando nostalgia e novidade com maestria.

Leia a sinopse

Lucasfilm e o diretor J.J. Abrams juntam forças mais uma vez para levar os espectadores a uma jornada épica em uma galáxia muito, muito distante em Star Wars: a Ascensão Skywalker, a fascinante conclusão da saga Skywalker, na qual novas lendas nascerão e a batalha final pela liberdade ainda está por vir.

Veja o trailer

“Uma Aventura Lego” foi uma verdadeira surpresa para Hollywood. O longa obteve um sucesso meteórico, ganhando a confiança dos fãs, abrindo precedente para uma sequência e animando a concorrência. “Playmobil” estreia como uma boa opção para os pequenos, mas sem surpreender.

Com um roteiro batido, mas investindo pesado no design, a aventura animada conquista por abordar de forma leve, mas bastante incisiva, as fases do crescimento, incluindo a transição da infância para a fase adulta. Colocando sua dupla de protagonistas em lados opostos, o diretor tem êxito na criação da identificação do público com os personagens, ganhando a empatia das crianças, e não menos importante, dos pais.

Leia a sinopse

Marla está acostumada a cuidar do irmão mais velho, Charlie, até o dia em que os dois são transportados para dentro do universo mágico dos Playmobil. A garota embarca numa jornada de resgate com a ajuda de novos amigos encontrados pelo caminho, como o agente secreto Rex Dasher, o caminhoneiro Del, uma fada madrinha e um andróide.

Veja o trailer

“Cats” é uma peça da Broadway premiadíssima, e é considerada cult por muitos especialistas. Sua adaptação para as telonas era bastante aguardada, pois com tantos recursos tecnológicos, a narrativa se tornaria um verdadeiro espetáculo. Toda via, após a divulgação de seu primeiro trailer ter gerado reações extremamente negativas, as coisas mudaram de figura, o que causou uma grande comoção na internet.

Com nomes de peso no elenco e na produção, “Cats” é uma ótima opção para os que adoram um bom musical. Contudo, o trabalho está amargando notas baixas e sendo massacrado pela crítica.

Leia a sinopse

Uma tribo de gatos chamada Jellicles todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial: escolher um dos gatos para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua história para seu líder, o velho Deuteronomy, na tentativa de ser o escolhido.

Veja o trailer